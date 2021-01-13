Новосибирск, , 14:55 — REGNUM Третья учебная четверть в школах Новосибирской области начинается с 18 января. Учебный процесс во всех образовательных организациях продолжится в очном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому все меры, включая составление расписания, перераспределение потоков, социальное дистанцирование, организацию питания, должны неукоснительно соблюдаться участниками образовательного процесса, — заявил на заседании оперативного штаба сегодня, 13 января, заместитель губернатора региона, председатель оперштаба Сергей Нелюбов. — Следует со всей ответственностью подойти к этой работе, обеспечить постоянный мониторинг, активно взаимодействовать с родительской общественностью и оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации».

По данным на 12 января, в связи с зарегистрированными случаями заражения коронавирусом среди детей и взрослых на контроле остаются 25 общеобразовательных организаций области. На больничном находятся 3% педагогических работников (ОРВИ, COVID-19 и другие заболеваний). Для сравнения, по состоянию на конец 2020 года было 4%.