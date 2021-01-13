Пенза, , 15:17 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 13 января достиг 46,16% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 207 человек, несовершеннолетних среди них нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Самое большое число инфицированных за сутки подтверждено в Пензе — 199 случаев, семь — в Заречном, еще один в Бессоновском районе. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 7 581 человек, сняли с коронавирусного учета 64 833 жителя. В лабораториях обследовано более 602,6 тыс. человек, проведено свыше 639,7 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 13 января коронавирусная инфекция зарегистрирована у 28 28 653 жителей. Всего выздоровели с начала наблюдения 22 922 заболевших, за сутки — 158 пациентов. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией 345 пензенцев.

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