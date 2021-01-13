Калуга, , 15:11 — REGNUM На реализацию регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области» нацпроекта «Экология» в 2021 году из федерального бюджета выделено 33,6 млн рублей. Об этом 13 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В 2021 году в регионе проведут лесовосстановление на площади 3,4 тысяч га Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

За счет федеральных субвенций в 2021 году профильное министерство проведёт лесовосстановление на площади 3,4 тысяч га, на которых деревья были вырублены или погибли в результате пожаров. Специалисты подведомственных министерству организаций заготовят более 700 тонн семян хвойников и вырастят свыше четырёх миллионов сеянцев.

На вооружение лесничеств и Лесопожарной службы Калужской области поступят гусеничный и четыре колёсных трактора, а также седельный тягач повышенной проходимости и девять пожарных мотопомп.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области перевыполнили план весеннего лесовосстановления