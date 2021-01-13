Москва, , 14:47 — REGNUM Советская и российская актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова, которая ранее была госпитализирована с COVID-19, находится в стабильном состоянии и в настоящее время продолжает пребывать в медучреждении. Об этом 13 января рассказал директор театра «Современник» Игорь Попов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние ее стабильное, лежит в обычной палате», — приводит его слова РИА Новости.

При этом 9 января Попов сообщил, что актриса госпитализирована в одну из больниц Москвы с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что известная российская киноактриса, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусной инфекцией.