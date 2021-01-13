Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM Весь лётный состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) получил вакцины от COVID-19. Для иммунизации военнослужащих был использован препарат «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЮВО 13 января.

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«На сегодняшний день оба компонента вакцины получили более 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО, более 13 тыс. военнослужащим сделана прививка первым компонентом вакцины», — уточняется в сообщении.

Южный военный округ получил более 23 тыс. доз вакцины от COVID-19. До конца февраля 2021 года планируется привить до 70% военнослужащих ЮВО. Вакцинация проводится исключительно на добровольной основе.

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