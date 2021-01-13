Москва, , 14:37 — REGNUM Утечки персональных данных клиентов Российских железных дорог (РЖД) после сообщений о проникновении в сеть одного из подразделений холдинга не произошло. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе РЖД.

«Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что РЖД в настоящее время проводит по данному факту расследование.

Напомним, ранее на ресурсе Habr появилась публикация одного из пользователей, который сообщил, что ему удалось получить доступ к изображениям с камер и внутренним сервисам компании.