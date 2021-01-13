Киев, , 14:34 — REGNUM Сбор подписей за то, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована на Украине и в стране началось ее производство, начала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом 13 января сообщил руководитель молодежного крыла партии Артем Марчевский в эфире телеканала «112 Украина».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Виктор Медведчук (председатель политсовета партии. — ред.) уже договорился обо всем. То есть сугубо бюрократическая история. Но наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать какую-то китайскую вакцину с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 92%, а по некоторым исследованиям — и 96%», — заявил он.

Также известно, что сбор подписей ведется в трех городах Донецкой области — в Покровске, Доброполье и Мирнограде, на территории, которая находится под контролем Киева. Затем данное обращение собираются отправить президенту и правительству Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине количество выявленных подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 6409, в результате чего их общее число достигло 1130839.