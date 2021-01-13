Москва, , 14:33 — REGNUM Вторую дозу российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» получили уже более двух тысяч добровольцев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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Отмечается, что нежелательных явлений, связанных с действием вакцины, выявлено не было. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в две-три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам консультанта Clinical Microbiologist и главы департамента инфекционного контроля Birla Hospitals Дебкишора Гупта, вакцина «ЭпиВакКорона» имеет то важное преимущество, что она основана на проверенной временем технологии.

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