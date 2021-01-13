Архангельск, , 14:30 — REGNUM Во время новогодних каникул бригады Архангельской станции скорой медицинской помощи выезжали на 7571 вызов, в 738 случаях медицинскую помощь пришлось оказывать детям. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

«Реанимационная бригада выезжала на 247 вызовов, бригада интенсивной терапии — на 309 вызовов, педиатрическая — на 596», — уточнили в министерстве.

В связи с обморожениями в праздничные дни за медицинской помощью обратились 19 северян, из них шестеро детей в возрасте от девяти месяцев до семнадцати лет.

Медицинская помощь оказана врачами и фельдшерами скорой в 13 дорожно-транспортных происшествиях и 32 пожарах, 50 северянам с нарушением мозгового кровообращения, 14 — с инфарктом, 312 — с травмами.

«В целом государственные медицинские организации в Архангельской области отработали с 31 декабря по 10 января без сбоев. Стационарные подразделения не прекращали круглосуточного функционирования, в поликлиниках вели прием дежурные врачи», — подчеркнули в минздраве.