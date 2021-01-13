Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM Крещенские купания в Ростовской области состоятся, однако при условии чёткого соблюдения санитарных норм. На это внимание участников регионального оперштаба обратил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

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«Отменить купания обрядовые мы не можем, хотя отношение церкви к самому купанию неоднозначное. Это явление появились у нас в конце 90-х — начале 2000-х годов, как некая общественная реакция на религиозный праздник. Хотя церковь такие купания не приветствует», — отметил глава Донской митрополии.

В преддверии православного праздника с благочинными проведены совещания о возможности освящения воды, в которые жители Ростовской области будут окунаться. Купели организуют на улицах, где необходимо соблюдать масочный режим и другие санитарные требования. Освящение воды в других местах будет только на основании официального запроса со стороны глав муниципалитетов.

«Я надеюсь, что поведение прихожан и священнослужителей не вызовет никакого всплеска и роста заболеваемости COVID-19 в области», — подчеркнул митрополит.