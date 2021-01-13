Москва, , 14:24 — REGNUM Советский и российский актер театра и кино Денис Карасёв 12 января скончался в своей квартире в Москве. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«12 января на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, театральный деятель Денис Анатольевич Карасев», — говорится в сообщении.

Уточняется, по информации телеканала «Рен ТВ», актеру стало плохо и, согласно предварительным данным, он скончался в результате сердечной недостаточности. Прибывшая по вызову бригада медиков не смогла ему помочь.

Напомним, Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Иркутской области. В 1985 году он закончил ГИТИС. Работал актером в драматическом театре им. Маяковского и театре Ленком, в кино начал сниматься с 1989 года. Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Каменская», «Мы из будущего 2» и многих других.