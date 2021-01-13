Пермь, , 14:23 — REGNUM Власти Перми окажут материальную помощь пострадавшим при обрушении строительного перехода, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Городская администрация за счет средств резервного фонда выделит семье погибшей 70-летней женщины 500 тыс. рублей. Вторая травмированная жительница Перми, которая получает лечение, получит 50 тыс. рублей. Кроме того, пострадавшие вправе обратиться за материальной помощью в размере 15 тыс. рублей в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по городу Перми.

Вопрос об оказании матпомощи сегодня, 13 января, на заседании правительства поднял губернатор Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования родным и близким женщины, которая погибла, и пожелал скорейшего выздоровления другой пермячке, которая получила травмы, оказавшись под завалами.

Глава региона поручил министерству ЖКХ проработать вопрос введения правил приемки строительных переходов, то есть сразу проверять все временные конструкции после их установки во избежание ЧП.

Напомним, 9 января возле дома № 25 по ул. Краснова обрушился строительный переход, который возводился в рамках подготовки к капремонту здания. Конструкция не выдержала тяжести скопившегося снега. Пострадали два человека, женщины были госпитализированы. Впоследствии одна из жительниц города скончалась в больнице.

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