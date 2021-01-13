Ижевск, , 14:21 — REGNUM На одной из автозаправочных станций в Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 35-летний неработающий житель Пермского края. В ходе досмотра автомобиля задержанного был обнаружен пакет с несколькими свертками, в которых находилось синтетическое наркотическое средства общей массой 1,18 кг, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Установлено, что мужчина является межрегиональным наркокурьером, партию «синтетики» он забрал в лесополосе на территории Малопургинского района. В Ижевске также был обнаружен оборудованный мужчиной тайник, из которого изъяли ещё 265 граммов наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»). Мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года недалеко от центрального автовокзала Ижевска были задержаны двое молодых людей. В рюкзаке одного из задержанных в ходе личного досмотра полицейские обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом общей массой более 1,5 кг.

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