Уфа, , 14:22 — REGNUM Экс-директора МУП «Водоканал» в Башкирии обвинили в превышении должностных полномочий, а также в присвоении имущества предприятия. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сообщается, что в 2016 году и 2018 году обвиняемый занимал должность директора МУП «Водоканал» в Башкирии.

По версии следствия, 54-летний обвиняемый превысил свои полномочия и, игнорируя установленную законом процедуру согласования сделок, заключил невыгодные для МУП «Водоканал» соглашения по заниженной стоимости с двумя компаниями на проведение водопровода в деревнях Новые Кузьминки и Ягодное Иглинского района. Следователи считают, что предприятию было оплачено менее 15 млн рублей, тогда как фактическая стоимость выполненных работ составляла свыше 70 млн рублей. Таким образом, МУП «Водоканал» был причинен ущерб в размере более 56 млн рублей.

Следователи также считают, что обвиняемый присвоил служебный мобильный телефон и мотокультиватор, который был куплен на деньги и для нужд организации.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы уголовного переданы в суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что ранее обвиняемый был осужден за присвоение свыше 1,1 млн рублей, которые поступили от населения в МУП «Водоканал» для оплаты за оказанные услуги. Сейчас фигурант уголовного дела отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

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