Иваново, , 14:16 — REGNUM Диагноз «сальмонеллез» поставлен 43 воспитанникам и семи сотрудникам детского сада «Колокольчик» в Пучеже Ивановской области.

Причины массового отравления детей и сотрудников, которое произошло в конце декабря, на данный момент устанавливаются, сообщило IvanovoNews со ссылкой на СУ СКР по региону. По информации заведующей детским садом, все дети, которые были госпитализированы, из больницы выписаны, часть из них уже ходит в детсад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пучеже Ивановской области 24 декабря несколько десятков воспитанников местного детсада пожаловались на недомогание. Всего к медикам обратились родители 43 детей, 16 детей были госпитализированы, позже число отправленных в больницы детей выросло до 31. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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