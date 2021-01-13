Красногорск, , 14:16 — REGNUM В период новогодних праздников с 1 по 10 января в Подмосковья родились 1589 детей. Об этом 13 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатели выросли почти на 20%, отметила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

По её словам, областная система родовспоможения способна своевременно выявить любые отклонения в состоянии беременной женщины. Это в свою очередь позволяет обеспечить своевременную и профессиональную медпомощь как матери, так и ребенку.

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