Москва, , 14:12 — REGNUM Более половины жителей России (59%) назвали Москву лучшим городом для построения карьеры, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что почти треть респондентов (32%) выделили карьерные перспективы в Санкт-Петербурге. В тройку лидеров, привлекательных для работы и карьеры, также вошел Краснодар (26%).

Также жители России назвали среди перспективных для работы городов Сочи (24%), Екатеринбург (23%), Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%) и Нижний Новгород (11%).

Опрос проводился в январе 2021 года во всех регионах России. В нем приняли свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса сервиса «Работа.ру», в 2021 году сменить место работы хотели бы больше половины жителей России.

Так, о намерении найти другую занятость заявили 52% респондентов. Ещё 12% участников опроса допустили идею о смене профессии, а 15% хотят повысить свою профессиональную квалификацию.

Ранее специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда спрогнозировали, что в 2021 году самыми востребованными профессиями станут медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы.

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