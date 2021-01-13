Вашингтон, , 14:12 — REGNUM За прошедшие сутки в США от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 4327 пациентов, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 13 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране стало составлять 380 821.

При этом ранее наибольшее число умерших от COVID-19 пациентов — 4085 — было зафиксировано в США 8 января.

Также сообщается, что за это же время в стране было выявлено 215 805 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее число достигло 22 848 706.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 213,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.