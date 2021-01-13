Оренбургский район, Оренбургская область, , 14:08 — REGNUM В Оренбургской области в отношении должностных лиц Нежинского сельсовета Оренбургского района возбуждено уголовное дело за превышение полномочий, сообщает СУ СКР по региону.

Основание для уголовного производства стали материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Оренбуржью. По версии следствия, чиновники изготовили и утвердили постановления об утверждении схем расположения 12 земельных участков. Осознавая, что эти земли не входят в состав СНТ «Дубовая роща», сотрудники сельсовета бесплатно предоставили участки для коллективного садоводства в собственность гражданам. Ущерб государству оценивается в 1,650 млн рублей — такова кадастровая стоимость розданной земли.