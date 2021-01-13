Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Молодой вор, который украл исторические артефакты археологических раскопок и фрагмент оттиска печати XII из филиала архива РАН, не знал об истинной ценности похищенного. Добычу он планировал либо оставить себе, либо сбыть через посредников. Об этом мужчина рассказал сотрудникам полиции во время допроса, сообщает 13 января пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, в начале января 2021 года стало известно, что из помещения Петербургского филиала архива РАН на Биржевой линии Васильевского острова пропал фрагмент оттиска восковой печати, отделенный от рукописи «Грамота Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя», датируемой XII веком.

Позже стало известно, что из хранилищ Института истории материальной культуры РАН пропали 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий. Примерная сумма ущерба по этой краже составила около 5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). И спустя несколько дней на Невском проспекте был задержан 23-летний безработный житель Выборгского района Петербурга.

«При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века, ранее хранившийся в архиве на Васильевском острове, стоимостью около 8 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам задержанного, на момент кражи он не знал о ценности похищаемых предметов. В дальнейшем он планировал оставить их в личном пользовании либо продать.

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