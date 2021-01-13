Пекин, , 14:09 — REGNUM Заразность новых штаммов вируса SARS-CoV-2, появившихся в результате мутаций, выросла на 10−70%. Таковы данные предварительных исследований, заявил заместитель главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь 13 января в ходе пресс-конференции.

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Он пояснил, что учёные оценили показатель вторичной очаговости (SAR). Это частота новых случаев заражения среди людей, которые контактировали с первичными больными. Рост SAR составил от 10 до 70%, значительно возросло число заболевших в семьях.

Мутировавшие варианты вируса в основном распространяются в Европе, в том числе в Великобритании. В этих странах наблюдается более тяжёлая эпидемическая обстановка, добавил Фэн Цзыцзянь.

Пока нет данных о том, что болезнь COVID-19 стала протекать серьёзнее. Не зафиксированы и случаи, когда выработанные после заражения или вакцинации антитела не обеспечили защиту от новых штаммов, уточнил он.

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