Волгоград, , 14:06 — REGNUM Ещё 20 новых высокотехнологичных кабинетов для подготовки специалистов откроют в 2021 году в колледжах Волгоградской области. Мастерские оборудуют по международным стандартам Worldskills, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе администрации региона.

Новые мастерские появятся в Волгоградском техническом колледже, Волгоградском строительном техникуме, Камышинском политехническом колледже, Волгоградском технологическом колледже и Дубовском зооветеринарном колледже. Кабинеты будут использовать не только для текущего обучения, но и для итоговой аттестации и сдачи демонстрационных экзаменов, проведения конкурсов профмастерства и ориентационной работы со школьниками.

Общее количество современных мастерских увеличится до 79.