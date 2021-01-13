Москва, , 14:03 — REGNUM Поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» осуществляются не за счет внутренних российских мощностей. Об этом 13 января рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Мы поставляем вакцину в другие страны не за счёт тех мощностей, которые внутри страны», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время, Гинцбург добавил, что в настоящее время в российских регионах уже есть запасы данной вакцины, которые в каких-то из них больше, а в каких-то — меньше.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов сообщил, что власти Мьянмы заинтересованы в подробном изучении вакцины от COVID-19 «Спутник V», созданной в России.