Москва, , 13:58 — REGNUM Вручение премии правительства РФ в области средств массовой информации прошло в доме правительства Российской Федерации, председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил награды н16 представителей СМИ в семи номинациях. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Я рад вас всех приветствовать на вручении премий правительства в области средств массовой информации и хотел бы, конечно, поздравить вас и всех журналистов с профессиональным праздником — днём российской печати, который отмечается традиционно 13 января. Хочу пожелать вам творческих удач, благополучия и крепкого здоровья. Награждение премии правительства представителей СМИ уже стало в нашей стране традицией и самое сложное выделить лучших из многих достойных и всех признанных профессионалов», — поприветствовал Мишустин номинатов премии.

За репортажи из «горячих точек» и освещение событий в Белоруссии награждены военные журналисты Александр Коц и Дмитрий Стешин, за вклад в развитие репортёрской деятельности и военной журналистики — Александр Сладков. Кроме того, наград удостоились творческие коллективы телеканала «Победа», телевизионного конкурса «Земский доктор», и серии материалов «Как нам обустроить Россию».

Премия учреждена постановлением правительства РФ от 20 июля 2013 года №606 в целях развития средств массовой информации, стимулирования профессиональной деятельности в области средств массовой информации и совершенствования системы премирования. Учреждено десять ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая, начиная с 2013 года.