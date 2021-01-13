Сеул, , 14:52 — REGNUM Владелец седана Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC из Южной Кореи добился замены автомобиля после выявления брака в конструкции транспортного средства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, решение о замене транспортного средства было принято подведомственным экспертным комитетом в конце декабря 2020 года.

Известно, что у автомобиля была выявлена неисправность системы «старт-стоп» (ISG). В связи с этим немецкого производителя обязали заменить автомобиль на новый.

В свою очередь, представители Mercedes-Benz сообщили, что уважают решение комитета и произведут замену как можно скорее.

Отметим, что закон о замене неисправных автомобилей в Южной Корее, с помощью которого удалось добиться замены, вступил в силу 1 января 2019 года.

К настоящему моменту в министерский комитет по данному вопросу обратились порядка 500 автовладельцев. Из них около 30 человек получили новый автомобиль или возврат средств.