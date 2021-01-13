Ташкент, , 13:54 — REGNUM В Ташкенте откроется филиал Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства высшего и среднего специального образования со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Учебный процесс в филиале начнется в 2021—2022 учебном году. Абитуриенты смогут поступить на три специальности: филология восточных языков, этнография и экономика стран Востока и биомедицина.

Учебные планы и программы будут утверждены в Санкт-Петербурге. Учебный процесс будет проходить на русском языке в соответствии с законодательством России.

В Узбекистане открыто 25 филиалов иностранных вузов. Всего в республике действуют 130 высших учебных заведений.

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