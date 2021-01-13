Москва, , 13:59 — REGNUM Почти половина российских граждан — 47% — вполне довольны или по большей части довольны своей жизнью. Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 13 января на сайте организации.

«Вполне устраивает, по большей части устраивает», — так ответили 47% респондентов на вопрос об удовлетворённости жизнью.

Ещё 25% ответили, что только отчасти удовлетворены своей жизнью, а 26% — совершенно недовольны ею. Индекс удовлетворенности жизнью составил 46 пунктов.

При этом годом ранее вполне довольны жизнью были 45%, отчасти довольны — 30% и совершенно недовольны — 23% респондентов. Индекс удовлетворенности жизнью составлял 52 пункта.

Ситуацию, сложившуюся в России в целом, 47% респондентов считают хорошей, а 48% — плохой. Годом ранее их было 52% и 43% соответственно.

Текущую экономическую ситуацию в стране «хорошей» назвали 15%, «средней» — 45%, «плохой» — 36%. Годом ранее доли составляли соответственно 16%, 49% и 31%.

«Нет никаких сомнений в том, что резкие скачки индекса социальных оценок и оценок экономической ситуации, случившиеся в 2020 году, вызваны пандемией», — отметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 декабря методом телефонного интервью. В нём участвовали 1600 российских граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.