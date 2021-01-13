Астрахань, , 13:47 — REGNUM В Астрахани 22-летний водитель такси признан виновным в изнасиловании пассажирки. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Утром 14 марта 2020 водитель такси должен был отвезти домой 36-летнюю астраханку, но вместо этого свернул в переулок, пересел на заднее сиденье и, применив физическую силу, изнасиловал женщину.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Суд признал таксиста виновным и приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.