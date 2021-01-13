Абанский район, , 13:47 — REGNUM В ходе обыска в одном из сельских домов сотрудниками полции отела МВД по Абанскому району Красноярского края было изъято 4 килограмма марихуаны, по факту преступления возбуждено уголовное дело. Об этом сообщали в пресс-службе ОМВД России по Абанскому району Красноярского края.

В доме полицейские обнаружили рюкзак и полиэтиленовый пакет, в которых находилось вещество растительного происхождения. Также на придомовом участке сотрудники ОВД обнаружили черный пакет, два мешка и сумку, в которых также находились наркотики. В общей сложности оперативниками у 34-летней сельской жительницы было изъято около 4 кг наркотического вещества. Согласно проведенной экспертизе, изъятое является марихуаной. Задержанная заявила, что собрала растение еще осенью на поле для личного употребления.

Как сообщалось ранее, более 13 килограммов наркотического средства обнаружили и изъяли сотрудник полиции у жителя Судака, сообщили 12 января в пресс-службе МВД по Республике Крым. 39-летний мужчина по подозрению в хранении наркотиков был задержан в рамках оперативных мероприятий.

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