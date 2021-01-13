Ульяновск, , 13:45 — REGNUM В Ульяновске в электротранспорт устанавливают приборы для обеззараживания воздуха. В каждом — по два, сообщает администрация областного центра.

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По данным мэрии, рециркуляторы установлены в 28 трамваях и 26 троллейбусах. До конца февраля приборы появятся в 240 транспортных средствах, в том числе в 180 трамваях и 60 троллейбусах. В каждом из них устанавливают по два рециркулятора.

Главный инженер МУП «Ульяновскэлектротранс» Сергей Лебедев заверяет, что «рециркуляторы с высококачественными лампами работают при нахождении пассажиров в транспорте, не оказывая никакого вредного воздействия».

В администрации отмечают, что на установку приборов по обеззараживанию воздуха выделяются субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 39 616 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 116 пациентов (91,16%), от COVID-19 скончались 486 человек.