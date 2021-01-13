Саратов, , 14:13 — REGNUM Министр образования Саратовской области Ирина Седова обратилась к педагогам на тему вакцинации от новой коронавирусной инфекции на своей странице в Instagram.

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К работникам образования в период пандемии повышенное внимание, так как все они имеют широкий круг контактов, большинство из которых — дети. Поэтому им в числе первых представлена возможность вакцинации от COVID-19. В приоритете для всей страны очный формат обучения, а профилактика — важнейшая мера защиты своего здоровья и окружающих. Седова напомнила, что вакцинация является добровольной.

При отсутствии противопоказаний педагогу сделают бесплатную прививку. Для этого следует обратиться в поликлинику по месту жительства и в сведениях указать, что иммунизация проводится сотруднику образовательной организации.

В комментариях пользователи несколько раз уточнили, является ли вакцинация от коронавируса в отношении учителей обязательной. Всех интересующихся заверили, что «проведение вакцинации педагогических работников проходит на исключительно добровольной основе»

ИА REGNUM напоминает, в Саратовскую область поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в количестве 700 доз. Данная партия рассчитана на вакцинацию 350 человек, так как курс предусматривает двукратное введение с интервалом 2−3 недели.

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