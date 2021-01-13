Тамбов, , 13:40 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 13 января.

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Всего в регионе скончались 217 человек.

Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 503 человека, в том числе 273 — за последние сутки.

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