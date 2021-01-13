Тамбов, , 13:37 — REGNUM В Тамбовской области 13 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 726 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 503 пациента, в том числе 273 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 217 человек.

Читайте развитие сюжета: В Тамбовской области скончались ещё три пациента с COVID-19