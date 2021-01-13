Владимир, , 13:32 — REGNUM Во Владимирской области 13 января подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрирован 20 тыс. 721 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 108 пациентов, в том числе 141 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 561 человек.

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