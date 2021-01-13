Лондон, , 13:31 — REGNUM Владелец британского медиахолдинга Telegraph Media Group, миллиардер Дэвид Баркли скончался на 87-м году жизни. Об этом 13 января сообщает газета Daily Telegraph.

Уточняется, что владелец медиахолдинга умер после непродолжительной болезни.

Дэвид Баркли и его брат-близнец Фредерик в начале 1960-х занимались связанным с недвижимостью бизнесом, а позднее заработали состояние в гостиничном бизнесе и розничной торговле. В 2004 году они приобрели Telegraph Media Group, куда входят газеты Daily Telegraph и Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator.

Напомним, газета Daily Telegraph создана в 1855 году и известна лояльным отношением к Консервативной партии Великобритании, и продолжила эту свою линию и после приобретения ее Баркли.