Москва, , 13:29 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошедшей неделе зафиксировала самое большое число выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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Она напомнила, что на прошлой неделе было выявлено около 5 млн случаев заражения и более 85 тыс. случаев смерти по всему миру.

«Это самые высокие цифры, о которых когда-либо сообщалось в организацию, даже несмотря на то, что число новых случаев и смертей стабилизировалось за последние недели», — сказала она.

Вуйнович добавила, что необходимо «ускорить внедрение и обеспечить справедливое распределение вакцин от COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 91 625 322.

Кроме того, по данным ВОЗ, выявленный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью, обнаружен уже в 50 странах.

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