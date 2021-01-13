Астрахань, , 13:26 — REGNUM В Астраханской области 13 января подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 21 тыс. 408 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 914 человек.

Выздоровели 13 тыс. 712 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 439 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19