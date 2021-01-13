Уфа, , 13:26 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 14 и 15 января ожидается ветер с порывами до сильного. 15 января ожидается сильный снег, в южных районах с дождем. В некоторых районах ожидается отложение мокрого снега на деревья и провода, гололед, гололедица, на дорогах могут образоваться снежный накат и заносы. Температура воздуха ночью может понизиться до — 21 °C, а днем — до — 9 °C.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, во время сильных порывов ветра нужно подальше держаться от рекламных стендов, карнизов домов и растяжек.

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