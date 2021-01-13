Пермь, , 13:23 — REGNUM В Пермском крае за сутки из больниц выписаны 316 человек в связи с выздоровлением, сообщает 13 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Стоит отметить, суточный показатель выздоровлений в регионе превысил число выявленных за сутки носителей коронавируса: 316 против 286 (на 12 января — 357 против 287).

За сутки зафиксировано девять смертей от коронавирусной инфекции, такое количество летальных исходов подтверждено и днем ранее — 12 января. Еще 13 носителей коронавируса скончались от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии, в регионе от COVID-19 выздоровели 27 892 человека, скончались 2196 носителей коронавируса: 1263 — от коронавирусной инфекции, 933 — по причине сопутствующих заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье сохраняется ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом