Липецк, 13 января 2021, 13:20 — REGNUM В Липецкой области 13 января подтверждено 163 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 184 положительных теста.
За весь период наблюдения 13 тыс. 334 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 183 — за последние сутки. 312 человек скончались.
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