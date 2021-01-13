Омск, , 13:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области от COVID-19 умерли 970 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в регионе выявлено 33 370 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 753 человека.

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