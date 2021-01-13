Пермь, , 13:15 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 286 случаев заражения коронавирусом: в больнице на лечении — 52 человека, под меднаблюдением дома — 234 человека, сообщает 13 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения остается на прежнем уровне — 0,8%, а коэффициент распространения — 0,99 (на 12 января — 0,98). Напомним, на 12 января за сутки зафиксировано 287 новых фактов COVID-19.

С конца марта в регионе зарегистрировано 34 522 носителя коронавируса. Оправились от болезни 27 892 пациента. В COVID-центрах находятся 1625 человек, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. От коронавирусной инфекции скончались 1263 человека.

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