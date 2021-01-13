Симферополь, , 13:11 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 213 случаев заражения коронавирусом, данные 13 января опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 12 января, сообщалось о 184 заболевших за сутки.

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Из 213 новых случаев заражения у четырех пациентов никаких симптомов не выявлено. Большинство — 176 носителей — были выявлены при обращении ими к медикам, 37 — как контактные по ранее зарегистрированным случаям заражения.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 28 180 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 690 человек. Скончались 613 пациентов с COVID-19, в том числе восемь случаев зарегистрированы за последние сутки.