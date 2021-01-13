Кемерово, , 13:36 — REGNUM Выигрыш в лотерею ребёнка из Кемеровской области, имеющего диагноз спинальная мышечная атрофия, дорогостоящего препарата Zolgensma для лечения этой болезни, разыгрываемый компанией-производителем, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 января в социальной сети Facebook.

«Лотерея не на жизнь, а на смерть. Выиграл — выжил», — пишет Дмитрий О.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что для того, чтобы ребёнку получить необходимый препарат для спасения своей жизни, ему необходимо выиграть в лотерею. Они считают такое положение дел несправедливым.

«Дожили! Вернее, не дожили, а докатились! Жизненно необходимое лекарство в лотерею! …Всероссийский розыгрыш! Две операции и три гемодиализа! И суперприз — препарат для лечения СМА! … Просто позор!», — написала Елена Ц.

Некоторые комментаторы напомнили тем пользователям, которые принялись во всём винить российское государство о том, что розыгрыш проводила компания-производитель лекарства. Они не видят вины руководства России в сложившейся ситуации.

«А ничего, что фирма производитель не выпускает его массово? Им выгодно продавать его за $2 млн и лотерею проводят среди несчастных родителей тоже они. Так почему обвиняете нашу страну?», — пишет Юлия З.

Отдельные пользователи не понимают, почему у данного препарата настолько высокая цена. Они уверены, что стоимость препарата должна быть пересмотрена.

«Счастливый мальчик из Кузбасса. А остальные? И из чего этот препарат, что у него космическая цена?», — задаётся вопросом Larisa T.

Напомним, 13 января ребёнок из Кемеровской области, имеющий диагноз спинальная мышечная атрофия, выиграл в лотерею дорогостоящий препарат для лечения этой болезни, разыгрываемый компанией-производителем.