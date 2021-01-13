Курган, , 13:03 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зарегистрирован в Кургане, сообщает 13 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 13 января выявлено 13 478 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 683 человека, 201 пациент с COVID-19 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).