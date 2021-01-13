Самара, , 13:05 — REGNUM 279 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самаркой области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 35 159 случаев заражения этой инфекцией. За минувшие сутки в регионе скончались 11 пациентов с COVID-19. А всего по области скончались 724 таких пациента.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с этой инфекцией 32 324 человека, в том числе 276 пациентов в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 января в регионе было выявлено 278 случаев заражения коронавирусом.

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