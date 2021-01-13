Токио, , 13:06 — REGNUM Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), связанного с коронавирусом, распространяется теперь на двенадцать префектур Японии. О решении включить в эту зону ещё семь префектур премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил 13 января на заседании правительственного штаба по борьбе с COVID-19, передаёт телеканал NHK.

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Чрезвычайный режим введён в префектурах Осака, Хёго и Киото на западе страны, Гифу и Айти — в центральной части, Фукуоке на юго-западе и Тотиги — на востоке. Он продлится до 7 февраля.

Решение принято в связи с ростом количества заражений новым коронавирусом по результатам консультаций с экспертами, пояснил глава правительства.

Власти юго-западной префектуры Кумамото сами объявили о введении режима ЧС. Теперь в чрезвычайной зоне находятся 12 из 47 японских префектур, в которых проживают около 73 млн человек. В этих регионах жителям рекомендовано не покидать дома по вечерам без необходимости, а заведениям общепита и крупным торговым центрам — сократить время работы.

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