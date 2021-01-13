Саратов, , 13:31 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 13 января число летальных исходов возросло до 452 случаев. За сутки скончались еще три пациента, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали мужчины. Об этом сообщает облминздрав.

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Возраст погибших от 46 до 80 лет. Пациенты страдали ишемической болезнью сердца, в анамнезе перенесенным инфарктом миокарда, наследственным генетическим заболеванием, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и последствиями перенесенного инсульта.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным на 13 января, за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 566 человек. Днём ранее умер 531 пациент. Всего в стране с начала распространения коронавируса он стал причиной смерти 63 370 человек.

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