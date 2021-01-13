Уфа, , 13:48 — REGNUM Законопроект, которым предлагается ввести обязательное лицензирование работы частных домов престарелых, получил отрицательное заключение Совета законодателей. Об этом 13 января сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

Отмечается, что заместитель председателя государственного собрания республики Эльвира Аиткулова приняла участие в рабочей встрече по вопросам внесения изменений в действующее законодательство по оказанию социальных услуг по уходу и присмотру за пожилыми людьми. На встрече рассматривался проект федерального закона, разработанный госсобранием Башкирии, которым предлагается ввести обязательное лицензирование работы частных домов престарелых.

По словам Аиткуловой, данная законодательная инициатива получила отрицательное заключение Совета законодателей. При этом депутаты планируют продолжить работу над этим законопроектом в связи с его высокой значимостью.

— Мы с коллегами из Государственной Думы и Правительства, с экспертами и представителями предпринимательского сообщества внимательно изучим замечания Совета законодателей и снова выйдем к федеральным коллегам с предложениями, — сказала Эльвира Аиткулова.

Он также отметила, что работа частных домов престарелых должна быть видна контрольно-надзорным органам, но сейчас такие учреждения попадают в поле зрения государства лишь когда в них случаются пожары и происходит гибель людей.

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