Москва, , 13:30 — REGNUM В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет исследование эффективности вакцин против «британского» штамма коронавируса и пока нет подтверждений меньшей действенности данных препаратов против новой разновидности SARS-CoV-2. Об этом 13 января сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Пандемия коронавируса в Великобритании Russian.news.cn

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"Великобритания сообщила, что новый штамм более заразен, но сведений о том, что он вызывает более тяжелое заболевание или созданные вакцины против него менее эффективны, пока нет», — приводит ее слова ТАСС.

Также представитель ВОЗ отметила, что в настоящее время «ведутся исследования» этих вопросов.

«На данный момент новый вариант определяется наличием 14 мутаций, некоторые из которых могут повлиять на степень контагиозности вируса, то есть способности передаваться от больного к здоровому человеку или тяжести заболевания», — уточнила Вуйнович.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ сообщили, что выявленный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью, обнаружен уже в 50 странах.